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Dünya
Deutsche Welle

ABD Suriye ateşkesinin ayrıntılarını açıklayacak

ABD'nin, Moskova-Washington arasındaki Suriye mutabakatının ayrıntılarını müttefiklerini açıklaması bekleniyor.

16 Eylül 2016 13:44


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Washinton'da yaptığı açıklamada, gelecek hafta Uluslararası Suriye'ye Destek Grubu üyelerinin temsilcileri ile New York'ta bir toplantı düzenlenmesinin planlandığını ve bu toplantıda mutabakata ilişkin ayrıntıların açıklanacağını belirtti.

Toner, ABD'nin diğer ülkelere mutabakatın tam metnini verip vermeyeceği konusunda ise sessiz kalmayı tercih etti. ABD ile Rusya geçen hafta, Suriye'de çatışmasızlık konusunda anlaşmaya varmıştı. Ülkeler ateşkesin 7 gün sürmesi halinde, IŞİD ve Fetih El Şam örgütlerine karşı operasyonlar konusunda işbirliği yapılması üzerine uzlaşmıştı.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, perşembe günü ABD'yi mutabakatın ayrıntılarını paylaşmaya çağırmıştı. ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun üyesi olan Fransa, hava harekâtlarına katılıyor.

Uzun süren pazarlıklar

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkîdaşı Sergey Lavrov İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptıkları görüşmede, Suriye’de çatışmaların Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 12 Eylül pazartesi gününden itibaren durdurulması konusunda anlaşmıştı. ABD ve Rusya’nın üzerinde anlaştığı plan, ateşkesin yanı sıra beş yıldan uzun süredir devam eden çatışmalara son verilmesi için siyasi bir çözümü kapsıyor. Bunun yanı sıra ABD ve Rusya saatler süren pazarlıklarda Suriye’de askerî alanda işbirliği yapılması konusunda da uzlaşmaya vardı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye’de taraflar yedi gün boyunca ateşkese uydukları takdirde, Suriye’de eski adıyla El-Nusra, İŞID ve El Kaide gibi terör grupları ile mücadele için Rusya ile askerî alanda işbirliği yapacağını söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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