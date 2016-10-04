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Dünya
Deutsche Welle

ABD Suriye ateşkes görüşmelerini durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Suriye'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen görüşmelerin askıya alındığını açıkladı.

04 Ekim 2016 00:17

ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ile Suriye konulu ikili görüşmelerin askıya alındığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın geçen ay ateşkesin yeniden canlandırılması amacıyla yapılan anlaşmaya bağlı kalmadığı ve kuşatma altındaki kentlere insani yardımda bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, ABD'nin iç savaş ülkesi Suriye'de şiddetin sona ermesi konusunda bir anlaşmaya varılabilmesi için elinden gelen her şeyi yaptığı belirtildi.

"Rusya yükümlülüklerini yerine getirmedi"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Bu karar kolay alınmadı" dedi. Kirby, Rus yetkililer ile ortak görüşmelere katılması amacıyla Cenevre'ye gönderilen Amerikan personelinin ise geri çağrılacağını belirtti. Kirby, "Ne yazık ki Rusya kendi taahhütlerini yerine getirmekte başarısız oldu, uluslararası insani hukuktan doğan taahhütleri de buna dahil" dedi. Kirby Rusya ve müttefiki Esad rejimine, Suriye'de sivillere yönelik saldırıları artırmakla suçladı.

ABD bir süredir Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını eleştiriyor ve Moskova'ya Suriye'de sivilleri hedef alma suçlamasında bulunuyordu. Son günlerde çatışmaların sürdüğü Halep kentinde hava saldırılarında hastaneler hedef alınmıştı. Suriye rejimi, Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle yaklaşık iki hafta önce Halep'te kontrolün ele geçirilmesi amacıyla kara harekatı başlatmıştı.

Rusya: Taahhütlerini yerine getirmeyen ABD

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin Suriye'deki taahhütlerini yerine getirmekte başarısız olduğu ve suçu Rusya'nın üzerine yıkmaya çalıştığı belirtildi. Rusya'dan yapılan açıklamada, görüşmelerin askıya alınmış olmasından ötürü üzüntü duyulduğu kaydedildi.
Rusya ile ABD 12 Eylül'de Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı. Uzlaşmanın ardından ateşkesin kalıcı olabilmesi için iki ülkenin dışişleri bakanları görüşmeler yürütmüş, ancak bu görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınamamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/AP/dpa, BÖ/ÇA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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