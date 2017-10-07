T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Sudan'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı

07 Ekim 2017 01:32

ABD yönetimi, Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasını yazılı açıklamayla duyurdu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Nauert, ekonomik yaptırımların kaldırılma gerekçesiyle ilgili, "Sudan, çatışmaların yaşandığı bölgelerde olumlu adımlar attı ve bu bölgelere insani yardımların ulaşmasını sağladı. Bölgesel sorunların çözümü ve terör tehlikesine karşı ABD ile yakın ilişki içinde oldu" ifadelerini kullandı.

Bu kararın 16 ay süren diplomatik görüşmeler sonucunda alındığını belirten Nauert, açıklamada şunları kaydetti:

"Sudan hükümeti, son 9 ay içinde ABD ile işbirliği konusunda ciddiyetini göstermiştir. Sudan'daki çatışmaların durdurulması ve insani yardımların ulaşımı için ciddi adımlar atmıştır ve bölgesel istikrarı önemsemiştir fakat Sudan'da kalıcı barışın sağlanması adına çok daha fazla çabanın gösterilmesi gerekmektedir."

Açıklamada ayrıca, Sudan'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'yle ilgili belirlediği adımlara uyması gerektiği bildirildi.

 

ETİKETLER

Heather Nauertabdi sudanyaptırımdışişleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24