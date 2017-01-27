ABD, stratejik petrol stoklarını satıyor

ABD Enerji Bakanlığınca, ülkenin stratejik Petrol stoklarının bir kısmının, söz konusu sistemin altyapı modernizasyon harcamalarında kullanılmak üzere satışına başlandığı duyuruldu.

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam 695,1 milyon varil olan stratejik ham petrol stoklarının 8 milyon varilinin satışı için ihale açıldığı ve Shell Trading ile Phillips 66 adlı şirketlerin toplam 6,4 milyon varil almaya hak kazandığı ifade edildi.

Açıklamada, stokların satışından elde edilecek gelirin, stratejik petrol stoklarının modernizasyonu ve altyapı harcamalarında kullanılmasının planlandığı söylendi.

ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolünün varil fiyatı 53 dolardan hesaplandığında, söz konusu stoklardan satılacak 6,4 milyon varilin yaklaşık 340 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor.