ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı 'bombalı yeni yıl mesajı' için özür diledi

ABD Savunma Bakanlığı'nın nükleer kontrol masası olan ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı dün Twitter'dan paylaştığı bir mesajda sığınak delici bir bombayı, New York'un Times Meydanı'nda geleneksel olarak yılbaşı kutlamalarında düşürülen "kristal top"a benzetti.

Komutanlığın yeni yıla birkaç saat kala paylaştığı mesajda "Times Meydanı geleneksel olarak yeni yılı büyük topu düşürerek kutluyor. Eğer gerekirse, biz çok çok daha büyüğünü düşürmeye hazırız" denildi. Paylaşıma eklenen videoda ise B-2 hayalet uçağıyla geçen haftalarda test edilen GBU-57 kodlu 14 tonluk "Büyük Ordonat Delici" olarak da bilinen sığınak delici bombanın fırlatılması görüntüsü yer aldı.

ABD Stratejik Komutanlığı sosyal medyada tepkilere yol açan mesajını bugün silerek özür diledi. Komutanlığın özür mesajında "Bir önceki yeni yıl mesajımız tatsızdı ve bizim değerlerimizi yansıtmıyor. Özür dileriz. Amerika'nın ve müttefiklerinin güvenliğine bağlıyız" denildi.

Düşen top etkinliği nedir?

New York'un Times Meydanı'nda, geleneksel olarak her yılbaşında meydandaki bir binanın tepesinden aşağıya dev kristal bir top indiriliyor. New Yorklular bu geleneğe “Ball-Drop” diyor. Kristal top, yeni yıla geri sayımın başlamasıyla birlikte aşağıya doğru indirilmeye başlanıyor.