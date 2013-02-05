ABD, S&P hakkında 'dava açıyor'

ABD yönetiminin Standard & Poor's kredi derecelendirme kuruluşu hakkında dava açacağı duyuruldu.

Standard & Poor's, ABD adalet bakanlığının bu konuda kendisine ihbarname gönderdiğini duyurdu.

Dava, şirketin 2007'de yaptığı mortgage kağıtları derecelendirmeleri ile bağlantılı.

ABD adalet bakanlığı konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Böylece, mali krizle bağlantılandırılan bir kredi derecelendirme şirketi hakkında ilk kez dava açılmış olacak.

Medyada çıkan haberlerde ABD ile birlikte diğer bazı ülkelerin de davacı olacağı söyleniyor.



Hisse senetleri değer kaybetti



Standard & Poor's şirketinin sahibi olan McGraw Hill'in hisseleri bu haberler üzerine dün New York Borsası'nda yüzde 14 oranında değer kaybetti; Moody's şirketinin hisseleri de yüzde 10 oranında değer kaybetti.

Yorumcular, Moody's hisselerindeki düşüşün borsanın bu şirket hakkında da dava açılacağı beklentisini taşıdığını gösterdiğini söylüyor.

Bazı mortgage kredileri için çıkarılan kağıtlara hak etmediği yüksek kredi notunu verdiği, şirkete karşı getirilen eleştiriler arasında bulunuyor; kredi derecesi AAA olarak belirlenen bu kağıtlar daha sonra büyük değer kaybına uğramıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşları derecelendirme yapmak için ilgili kağıtları çıkaran şirketlerden ücret alıyor, bu da sistemin uygun işleyip işlemediği konusunda endişelerin doğmasına yol açıyor.

BBCTürkçe