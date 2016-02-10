ABD sözlerinin arkasında: PYD terör örgütü değildir, politikalarımızda bir değişiklik yok

Ankara ile Washington arasında yaşanan ‘PYD’ gerilimi sürerken, ABD’den yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby, “Washington Yönetimi’nin PYD’yi terör örgütü olarak görmediği” görüşünü yineledi ve bu konudaki politikalarında hiçbir değişiklik olmadığını belirtti.

ABD'nin Türkiye'deki en yüksek düzeydeki diplomatik temsilcisi olan John Bass'in, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılması, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu konudaki haberleri doğrulayan Kirby, ABD'li Büyükelçi Bass'in, Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey yetkilerle görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Büyükelçi Bass'in Türk yetkililerle görüştüğünü doğrulayabilirim. Bildiğiniz üzere diplomatik görüşmelerle ilgili ayrıntılar üzerinde konuşmuyoruz. Suriye'de, IŞİD ile olan mücadelenin karmaşıklığı yüzünden, konuşulacak çok konu var. Evet, görüşme oldu ama ayrıntılara girmeyeceğim."

Kirby, “ABD hükümetine göre, PYD terörist değildir açıklamanızın arkasında mısınız?" sorusuna verdiği yanıtta, “Bu doğru. Bu konudaki politikamızda hiçbir değişiklik yok" dedi.

"PKK bir terör örgütüdür"

PKK'yı terör örgütü olarak gördükleri konusunda bir değişiklik olmadığını da dile getiren Kirby, “PKK'nın Türk vatandaşlarına yönelik terör saldırılarının son bulduğunu görme isteğimizde de son derece açığız" diye konuştu.

Kirby, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'nin PYD ile ilgili yaklaşımıyla ilgili olarak söylediği “Saflık mı diyelim, ne diyelim bilemiyorum” yorumuna ilişkin ise bu açıklamayı görmediğini söyleyerek yanıt verdi ve “Yapılan her yoruma yanıt veremem" diye konuştu.

PYD krizi neden çıkmıştı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Barack Obama’nın IŞİD karşıtı koalisyondaki özel temsilcisi Brett McGurk’un Kobani ziyaretini değerlendirmişti. Ziyarete tepki gösteren Erdoğan, “Cenevre temsilcilerinin olduğu dönemde PYD gelemiyor, o kalkıyor Kobani’ye gidiyor. Biz nasıl güveneceğiz. Ben miyim senin ortağın, yoksa Kobani’deki teröristler mi?” demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'ye, 8 Şubat'taki günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı seyahatinden dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin PYD ile ilişkisine işaret edip, “Ben miyim senin ortağın, yoksa Kobani'deki teröristler mi?" diyerek getirdiği eleştiri soruldu.



Kirby de, “Biz, PYD’yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz” ifadelerini kullanarak, Türkiye’yle bu konuda konuşmaya devam edeceklerini söyledi. Kirby, “Türkiye bir müttefik, dost ve ortaktır” dedi.

Çavuşoğlu: En hafif tabirle saflık

Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada, dost ve müttefik ülkelerin terör örgütü konusunda bir karar vermesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"ABD’nin bir karar vermesi lazım, ortak olarak bizi mi seçiyor, terör örgütlerini mi seçiyor. Biz Amerikalılara, dostlarımıza Biden’a da çok açık bir şekilde PKK ile PYD’nin nasıl iç içe olduğunu verdik belgeleriyle. Kerry’ye defalarca bunu anlattım. Tepkimizi, McGurk orada Polat Can diye Kandil’den gelen PKK'lı teröristle bir araya geldiği zaman da söyledik. PYD’nin içinde PKK’lıların nasıl yer aldığını, yönetimde nasıl olduğunu resimleriyle, isimleriyle verdik. Şimdi siz bir tane terör örgütünü terör listesine alıyorsunuz, onunla beraber olan ve başka bir yapılanma içinde olan terör örgütünü terör örgütü olarak görmüyorsunuz. Buna en hafif tabirle saflık mı diyelim, başka ne diyelim ama bu kabul edilemez."

Büyükelçi Bass, Büyükelçiliğe çağrıldı

Dün akşam saatlerinde de ABD’nin Türkiye’deki en üst düzey diplomatı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'e, Türkiye’nin PYD ve YPG’nin konumu ile ilgili olarak ABD’nin tutumundan duyduğu rahatsızlık açık bir şekilde ifade edildi.