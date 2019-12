-ABD Sözcüsü Hammer: Türkiye'nin yanındayız WASHINGTON (A.A) - 27.09.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Michael Hammer, terör örgütü PKK'ya ile mücadelesinde Türkiye'nin yanında yer aldıklarını söyledi. New York'taki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hammer, ''Türkiye'nin ABD'nin Irak'taki insansız hava araçları predatorların İncirlik'e yerleştirilmesi konusunda Washington ile prensipte anlaştığı'' yönündeki haberlerin doğru olup olmadığının sorulması üzerine, konuyla ilgili haberleri kendisinin de gördüğünü, ancak bu aşamada, kamuoyu önünde söylenenlerin ötesinde bir açıklama yapmayacağını belirtti. Türkiye ile güçlü bir ortaklıkları bulunduğunu, terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesinde Türkiye'nin yanında yer aldıklarını vurgulayan Hammer, ABD Başkanı Barack Obama ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile çok yapıcı görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerde özellikle bu alandaki işbirliğinin nasıl artırılabileceği ve nasıl daha iyi bir düzeye getirilebileceği üzerinde durulduğunu bildirdi. Hammer, Türkiye'nin NATO füze savunma sistemi bünyesindeki erken uyarı radarlarını topraklarında konuşlandırma kararı almasını da büyük takdirle karşıladıklarını ifade ederek, ''Suriye'deki durum olsun, İran'la ilgili kaygılar ya da bölgeyi ilgilendiren diğer meseleler olsun, Türk yetkililerle her zaman geniş kapsamlı görüşmeler yürütüyoruz'' dedi. Predatorlar kongreye gitmeyebilir Bir gazetecinin, predatorlar konusunda ABD Kongresi'nin onayına ihtiyaç olup olmadığı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Hammer, ''Henüz yapılmamış bir anlaşma üzerinde konuşmak zor. Bazı anlaşmalar Kongre'ye gitmek zorunda değil, dolayısıyla spesifik olarak nasıl bir anlaşma olacağını görmemiz ve sonrasında Kongre'ye gitmemizin gerekip gerekmediği konusunda karar vermemiz lazım. Kongre'nin her askeri anlaşmada müdahil olması gerektiği yönünde kesin bir zorunluluk yok'' diye konuştu. Hammer, Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili bir soru üzerine de bunun, yeni gerilim ve endişelere yol açmamasını umdukları bir konu olduğunu söyledi. Rumların sondaj çalışmalarının bir Amerikan firması tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Hammer, firmanın bu çalışmaları yapmaya hakkı olduğunu belirtti. Michael Hammer, Türk hükümetiyle bu konuda temas halinde olduklarını ve kaygılarını dile getirdiklerini kaydetti. Suriye konusu Hammer, ''Suriye'ye yaptırımlar konusunda Türkiye'den beklentileriniz neler?'' yönündeki bir soru üzerine, sadece Türkiye ile değil, diğer bazı ülkelerle de bu konuda görüşmelerde bulunduklarını, BM'de Esad rejimine karşı ilave yaptırımlar getirilmesi için çaba yürüttüklerini söyledi. Türkiye'nin, yaptırımların hayata geçirilmesi açısından en etkili yolun ne olduğunu kendisinin değerlendireceğini ifade eden Hammer, ''Biz ABD olarak kendi tek taraflı yaptırımlarımızı uygulamaya koyduk, ancak bildiğiniz üzere bizim Suriye'deki yatırımlarımız nispeten küçük düzeyde. Bu nedenle Türkiye gibi Suriye'ye komşu ülkelerin baskıyı artırmak için önemli adımlar atmaları çok önem taşıyor ve yaptırımlar da bu baskının bir şekli. Dolayısıyla Türk hükümetinin uygulama kararı alacağı herhangi bir tedbiri tabii ki memnuniyetle karşılarız'' diye konuştu.