ABD sözcüsü bunaldı: Bozuk plak gibiyim ama Türkiye'ye karışmayız!



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Türkiye'de 17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini, ancak Türkiye'nin iç konularına ilişkin yorum yapmayacaklarını söyledi. Harf, "Bozuk bir plak gibi ses çıkarmaktan nefret ediyorum ama bütün bunlar Türkiye'nin içişleri ve buna karşı tavır almak bizim işimiz değil" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf gündelik basın toplantısında, ' Türkiye 'deki, yolsuzluk soruşturmalarını nasıl görüyorsunuz' sorusunu 'Yolsuzluk soruşturmaları başladığından bu yana yaşanan gelişmeleri izlemekteyiz. Birçok kez de söylediğimiz gibi, Türkiye yurttaşlarının tüm soruşturmaların adil, şeffaf ve demokratik bir şekilde yapıldığını izleme isteğine tam desteğimiz sürüyor. Ancak bu soruşturmalar hakkında yorum yapmayacağız' şeklinde yanıtladı. Marie Harf, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de bu hafta başlarında, 'ABD'nin Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağı' sözlerini anımsatarak, 'Bu konuları konuşmayı kendilerine bırakıyoruz' diye konuştu.

Nafiz Albayrak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Marie Harf, ' Başbakan Erdoğan , yolsuzluk soruşturmalarını darbe girişimi olarak niteliyor, buna ne diyorsunuz' sorusuna da, 'Tekrar ediyorum, Türkiye'deki yerel gelişmeleri izlemekteyiz ama Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağız ya da buradan herhangi bir analiz yapmayacağız' karşılığını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Harf, 'Hükümet, olayların arkasında Gülen Cemaati olduğunu iddia ediyor. Gülen hareketi hakkında bilginiz var mı?' sorusunu ise 'Jen (Psaki) de söylemişti, Türkiye'nin iç konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayacağız. Şurası açık ki Türk Hükümeti ile değişik konularda temas halindeyiz. Ama bu tür konularda değerlendirme yapmayacağız' diye yanıtladı.

Harf, bağımsız yargı kurumlarının yetkilerini elinden almaya yönelik girişimlerle ilgili olarak, 'Bu girişimler Avrupa Birliği'nden de tepki aldı. Yasanın geçmesi Türkiye'de güçler ayrılığı ilkesine zarar verir mi' sorusuna karşılık olarak da, 'Bozuk bir plak gibi ses çıkarmaktan nefret ediyorum ama bütün bunlar Türkiye'nin içişleri ve buna karşı tavır almak bizim işimiz değil' dedi.