ABD soruşturma önerisini İsrail beğenmedi

T24- Beyaz Saray'ın, uluslararası soruşturma taleplerinin önüne geçmek için İsrail'e "Soruşturmayı siz yapın ancak ABD'li bir gözlemci bulunsun" önerisini yaptığı ancak, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kısmen Savunma Bakanı Barak'ın karşı çıkması etkisiyle de pek sıcak bakmadığı belirtildi.



Haaretz gazetesi, "ABD, İsrail'in, Gazze filosuna ilişkin olayları konusunda uluslararası soruşturmanın önlenmesi için İsrail'e bir çıkış yolu önerdi ancak bu noktada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ona karşı çıkma eğilimi var, bu da kısmen, Savunma Bakanı Ehud Barak bu öneriye karşı çıktığı için" diye yazdı.



Pazartesi günü Washington'a giden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iki üst düzey danışmanı Yitzhak Molcho ve Uzi Arad'ın Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jones dahil üst düzey yetkililerle görüştüklerini bildiren gazete, bu temaslar sırasında ağırlığı verilen konulardan birinin "Gazze filosu"na düzenlenen ve dokuz kişinin ölümüyle sonuçlanan baskına ilişkin soruşturma olduğunu kaydetti.



Görüşmelerde ABD tarafının, kapsamlı bir soruşturma talep eden uluslar arası toplumu yatıştıracak İsrail tarafından yutulması çok zor olmayacağı bir formül önerdiği, bunun da İsrail'de bağımsız bir komisyonun kurulması ve bu komisyonda gözlemci sıfatıyla bir ABD'li temsilci bulunmasını içerdiğini yazdı.

İsrail Başbakanlığı: Soruşturma Komisyonu'ndan söz etmek için henüz erken





Molcho'nun İsrail'e dönerek Amerikan önerisine ilişkin Başbakan Netanyahu'yu bilgilendirdiğini belirten gazete "Siyasi kaynaklar, Netanyahu'nun bu aşamada Amerikan önerisini kabul etme konusunda acele etmiyor. Bu olasılık, Çarşamba günü yapılan kabine toplantısında ayrıntılı bir biçimde görüşülmedi. Başbakanlık kaynakları, bir soruşturma komisyonundan söz etmek için henüz erken olduğunu söylediler" dedi. Buna karşın gazete, İsrail'de "en hassas siyasi-askeri konuları" görüşen ve yedi bakandan oluşan "7'ler grubu"ndan bazı bakanların "soruşturmanın acil bir konu olduğu"nu söylediklerine dikkat çekti.