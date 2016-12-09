ABD: Son iki yılda 50 bin IŞİD'li öldürüldü

ABD, uluslararası koalisyon güçlerinin operasyonlarının başlamasından bu yana Irak ve Suriye'de yaklaşık 50 bin IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili, bu rakamın ortalama bir tahmin üzerinden oluşturulduğunu belirtti.

Yetkili, bu sayının, uluslararası güçlerin hava saldırılarının ve yerel güçleri destekleyen az sayıdaki ABD kara gücünün etkisinin olduğunu gösterdiğini de söyledi.

Bununla birlikte ABD, daha önce yaptığı açıklamalarda, IŞİD'in kaybettiği savaşçılarının yerini hızlıca doldurabildiğini söylemişti.

ABD genelde savaştaki ölümlerle ilgili rakam bilgisi vermekten kaçınıyor.

Ancak AP haber ajansı Ağustos ayında, Korgeneral Sean MacFarland'ın, '45 bin düşman savaşçının öldüğünü' söylediğini bildirmişti.

IŞİD'in 2014'teki genişlemesi durmuş durumda. Örgütün kontrolündeki alanların kayıpları sürüyor.

Suriye, Rusya, Türkiye, Irak ve Kürt güçler doğrudan IŞİD'e karşı operasyonlar düzenliyor.

ABD öncülüğündeki uluslararası hava güçleri havadan IŞİD'i hedef alıyor.