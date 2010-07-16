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Dünya

ABD son cezaevini de Iraklılara devretti

ABD kontrolündeki son cezaevi olan Cropper Kampı’nı Iraklılara devretti.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD kontrolündeki son cezaevi olan Cropper Kampı’nı Iraklılara devretti. Cezaevindeki tutuklular arasında Saddam döneminin Dışişleri Bakanı Tarız Aziz de vardı. Iraklı yetkililer, tutuklulara adil yargılanma sözü verdi. 


Eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, yakalandıktan sonra idamına kadar Amerikan birlikleri tarafından Bağdat havaalanı yakınlarındaki Cropper Kampı’nda tutulmuştu. Amerikan ordusu, şimdi bu hapishanedeki yetkilerini tamamen Iraklı birimlere devretti. Hapishanede şu anda yaklaşık bin 600 tutuklu bulunuyor.

Deytsche Welle'in haberine göre, tutuklular arasında Saddam’ın sağ kolu olan isimler de vardı, ancak devir – teslim öncesinde aralarında eski Dışişleri Bakanı Tarık Aziz’le birlikte 25 eski üst düzey yönetici Irak Adalet Bakanlığı’nın kontrolündeki başka bir cezaevine nakledilmişti. Kazimiye Cezaevi’nde tutulan eski rejimin adamları artık Iraklı yetkililerin elinde.


Irak Hükümet Sözcüsü Ali Dabbağ, bu kişilerin haklarının göz önünde bulundurulacağını belirterek “Adil, onurlu ve şeffaf bir yargı sürecinden geçecekler” diye konuştu.

Aziz’in avuvatı şüpheli


Ancak Saddam’ın en yakınındaki isimlerden Tarık Aziz’in avukatının bu konuda bazı şüpheleri var. Avukat, müvekkilinin zehirlenerek öldürülmesinden endişe ettiğini açıkladı ve 74 yaşındaki Aziz’in iki defa kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Tarık Aziz, yedi yıl önce Amerikan güçleri tarafından Saddam’ın devrilmesinden hemen sonra ele geçirilmişti. Aziz, çeşitli suçlardan ötürü toplam 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


Tarık Aziz, Saddam hükümetindeki tek Hrıstiyan isimdi. 2003 yılında Saddam’ın devrilmesinden sonra Amerikan birliklerinin ülkeye girmesini Vatikan’ı devreye sokarak engellemeye çalışan Aziz, şimdi de Vatikan’dan destek bekliyor.


200 tutuklu ABD’nin kontrolünde


Tarık Aziz’le birlikte Saddam’ın petrolden sorumlu içişleri bakanı da Iraklılara teslim edildi. Toplam 200 tutuklunun ise ABD’nin kontrolünde kalacağı açıklandı. Bunlar arasında eski Savunma Bakanı ve eski bir binbaşı da var. Irak ile ABD arasında,  Amerikan ordusunun Irak’tan çekilme sürecinde gelecek yılın sonuna kadar tutukluların iade edilmesi üzerinde görüş birliğine varıldığı belirtildi.


Ebu Gureyb cezaevinde Amerikan askerlerinin Iraklı tutuklulara yaptığı kötü muameleyi gözler önün seren fotoğrafların açığa çıkması üzerine Washington uluslararası toplumun baskısıyla karşılaşmıştı. Irak’ta 100 binden fazla kişi yargılanmaksızın, yıllarca Amerikan hapishanelerinde tutulduğu tahmin ediliyor.

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