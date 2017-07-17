ABD son 10 yılda 161 Türk şirketi satın aldı

Son 10 yılda; Almanya, İspanya, Hollanda, İngiltere, Katar, Rusya, Azerbaycan, Malezya gibi ülkeleri açık ara geride bırakan Amerika 161 Türk şirketini belirli oranlarda satın aldı.

Son 10 yılda 161 işlem için 6 milyar 675 milyon dolarlık ödeme yapan ABD şirketlerinin bu süre zarfında gerçekleştirdiği en büyük işlem 2015 yılında GoldmanSachs’ın 1,3 milyar dolara Socar Türkiye’ye ortak olması olarak kayıtlara geçti. KohlbergKravisRoberts’ın (KKR) 2007 yılında 1 milyar 284 milyon dolara UN Ro-Ro Ulaştırma’yı bünyesine katması en büyük ikinci işlem olurken, Amgen’in 2012 yılında 700 milyon dolara Mustafa Nevzat İlaç ile ortaklığı üçüncü en büyük işlem olarak kaydedildi.



Almanlar da çok aldı ama ABD’yi yakalayamadı

Satın alma sayısı bakımında zirveye oturan ABD’nin hemen arkasından Almanya ve İngiltere geldi. Almanya bu dönemde toplam hacmi 6 milyar 665 milyon dolar olan 111 işlem ile ikinci sırada yer alırken, Alman şirketlerin gerçekleştirdiği en büyük 3 işlem 3 milyar 197 milyon dolara Antalya Havalimanı’nın işletme hakkının devri, 913 milyon dolara Yapı Kredi Sigorta’nın satın alınması ve 589 milyon dolara yemeksepeti.com’un satışı oldu.



Vatandaş bankaya bankalar yabancılara çalıştı

Fraport ve IC Holding’in 3 milyar 197 milyon dolara Antalya Havalimanı’nın işletme hakkını devralması Almanya’dan gelen, Sberbank’ın 3 milyar 851 milyon dolara Denizbank’ı alması Rusya’dan gelen, ING Bank’ın 2 milyar 673 milyon dolara Oyak Bank’ı alması Hollanda’dan gelen, QatarNational Bank’ın 2 milyar 940 milyon dolara Finansbank’ı alması Katar’dan gelen, Socar-Turcas-Injas Konsorsiyumu’nun 2 milyar 40 milyon dolara Petkim’i alması Azerbaycan’dan gelen, Aéroports de Paris’in 874 milyon dolara TAV Havalimanları Holdingi alması Fransa’dan gelen, IHH ve KhazanahNasionalBerhad’ın ise 1 milyar 260 milyon dolara Acıbadem’i alması Malezya’ya yapılan en büyük satış olarak tarihe geçti.



İngilizler alkole yöneldi

İngiltere ise toplam hacmi 9 milyar 473 milyon dolar olan 106 satın alma işlemine imza attı. En büyük 3 işlem Mey İçki’nin 2,1 milyar dolara Diageo’ya satışı, Anadolu Efes’in 1,9 milyar dolara SABMiller ile birleşmesi ve Tekel Sigorta’nın 1 milyar 720 milyon dolara özelleşmesi olarak kaydedildi.



Bağımsız denetim, danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında faaliyet gösteren EY verilerine göre, son 10 yılda birçok yabancı şirket “birleşme, satın alma, işletme devri veya özelleştirme” yoluyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Bu anlamda açıklanan işlem adedine göre en fazla yatırım yapan ülke ABD oldu. 2007 yılından bu yana tam 161 ABD’li şirket, Türkiye pazarına giriş için Türk şirketleriyle masaya oturdu. Son 10 yılda 161 işlem için 6 milyar 675 milyon dolarlık ödeme yapan ABD şirketlerinin bu süre zarfında gerçekleştirdiği en büyük işlem 2015 yılında GoldmanSachs’ın1.3 milyar dolara Socar Türkiye’ye ortak olması olarak kayıtlara geçti. KohlbergKravisRoberts’ın (KKR) 2007 yılında 1 milyar 284 milyon dolara UN Ro-Ro Ulaştırma’yı bünyesine katması en büyük ikinci işlem olurken, Amgen’in 2012 yılında 700 milyon dolara Mustafa Nevzat İlaç ile ortaklığı üçüncü en büyük işlem olarak kaydedildi.



