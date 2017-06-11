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Dünya

ABD, Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Saldırıda 8 El Şebab üyesinin öldürüldüğü açıklandı

11 Haziran 2017 23:28

ABD ordusu, Somali'de Eş Şebab örgütüne karşı hava saldırısı yaptı. 8 Eş Şebab üyesinin hayatını kaybettiği belirtilen saldırıyı Somali hükümeti de teyit etti.

Sputnik'in haberine göre, ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre hava saldırısı başkent Mogadişu'nun 297 km güneybatısında Eş Şebab'a ait bir kumanda ve lojistik kampına yapıldı.

Saldırıda 8 Eş Şebab üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

Bu sabah yapılan saldırının ardından El Kaide'ye bağlı Eş Şebab örgütünden bir açıklama yapılmadı ancak Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Muhammed hava saldırısını doğruladı.

Muhammed Somali ve partner güçlerin Sakow yakınlarında Eş Şebab'a ait bir eğitim kampını yok ettiğini belirterek bu saldırıların örgütün ülkedeki yeni saldırılarını önlemede etkili olduğunun altını çizdi.

Pentagon Sözcüsü Dana White, söz konusu saldırının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Pentagon'a mart ayında verilen onay çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, ABD'nin Eş Şebab örgütünü geriletip yok etmek ve bölgesel istikrara katkı yapmak adına operasyonlarına devam edeceği vurgulandı.

30 Mart tarihinde ABD Başkanı Trump, Pentagon Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) Eş Şebab örgütüne karşı hava saldırısı düzenlenmesi yetkisi vermişti.

Bu yetkiden önceki hafta ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser, örgütle mücadele etmek ve Somali'deki kıtlık gibi insani krizlerin yaşandığı bölgelere ulaşımı sağlamak adına 'Beyaz Saray'dan Somali'deki angajman kurallarının gevşetilmesini' talep ettiklerini açıklamıştı.

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