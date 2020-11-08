ABD sokaklarında Biden kutlamaları sürerken "Bu seçim bitmedi" diyen Trump'ın destekçileri de sokağa çıktı

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Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak duyurulmasının ardından Pennsylvania ve Michigan'da Donald Trump destekçileri sokağa çıkarak "Bu seçim bitmedi" protestoları gerçekleştirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Donald Trump, Biden'ın başkan olarak duyurulmasının ardından "Bu seçim bitmedi" dedi ve seçimi aslında kendisinin kazandığına yönelik iddialarını sürdürdü. Biden'ın zaferi, ülkenin pek çok farklı yerinde sokak gösterileriyle kutlandığı anlarda Trump'ın açıklamalarına destek veren Trump destekçileri, Pennsylvania ve Michigan'da eylem düzenledi.

Trump seçmenleri, seçimde hile olduğunu ve medyanın süreci manipüle ettiğini savundu. Destekçiler, medya ve teknoloji devlerinin yarışın başından beri Trump'a karşı olduğunu iddia etti.

Trump destekçileri, seçimin daha bitmediğini vurguladıkları eylemleri Pennsylvania ve Michigan'da eyalet binaları çevresinde gerçekleştirdi.

ABD'nin 46'ıncı başkanının Biden olduğunun duyurulmasının ardından bir tweet atan Trump şunları yazmıştı: "GÖZLEMCİLERİN OY SAYIM ODALARINA GİRMESİNE İZİN VERİLMEDİ. SEÇİMİ KAZANDIM, 71 MİLYON YASAL OY ALDIM. GÖZLEMCİLERİMİZİN GÖRMESİNE İZİN VERİLMEYEN KÖTÜ ŞEYLER OLDU. DAHA ÖNCE HİÇ OLMAMIŞTI. POSTAYLA GÖNDERİLEN MİLYONLARCA OY, BUNLARI ASLA İSTEMEMİŞ İNSANLARA GÖNDERİLDİ!"