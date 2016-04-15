"ABD şirketlerinin vergi cennetlerinde Türkiye'nin milli gelirinin iki katı kadar parası var"

Apple, Walmart ve General Electric gibi büyük Amerikan şirketlerinin vergi cennetlerinde toplam 1,4 trilyon doları olduğu belirtildi.

Guardian gazetesinin haberine göre İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, raporunda bu şirketlerin paralarını "şeffaf olmayan ve gizli" off-shore iştiraklerine ait hesaplarda tuttuğunu duyurdu.

1608 şirkette tutulan paranın toplamı, Rusya, Güney Kore ya da İspanya’nın milli gelirinden daha fazla.

Ayrıca Türkiye'nin 2015'te açıkladığı 750 milyar dolarlık milli gelirinin neredeyse iki katı.

Oxfam'ın en büyük 50 Amerikan şirketini kapsayan araştırması, Panama Belgeleri'nin yayımlanmasından sonra vergi cennetleri olarak bilinen ülke ve bölgelerdeki hesapların yeniden gündeme geldiği bir döneme rastlıyor.

Panama'da kayıtlı Mossack Fonseca adlı hukuk firmasından sızdırılan ve iki hafta önce basına yansıyan 11 milyondan fazla belge, dünyanın güç ve para sahibi bazı kişilerinin, offshore vergi cennetlerini kullanarak servetlerini gizleyip, vergi ödemekten kaçtıklarını ortaya koymuştu.

Oxfam, raporunun küresel vergi sisteminin "devasa boyutlardaki istismarını" gözler önüne serdiğini belirtti.

Oxfam'ın listesinde teknoloji devi, dünyanın ikinci büyük şirketi Apple ilk sırada yer alıyor.

Kuruluşa göre Apple'ın üç offshore şirketinde 181 milyar doları var.

Boston merkezli General Electric’in vergi cennetlerindeki 118 şirketinde toplam 119 milyar doları bulunuyor.

Oxfam, General Electric'in vergi mükelleflerinden 28 milyar dolar destek aldığına dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük yazılım ve bilişim şirketi Microsoft, 108 milyar dolarla listede üçüncü sırada yer alıyor.

İlk 10'daki şirketler arasında farmakoloji devi Pfizer, Google'ın çatı şirketi Alphabet ve petrol üreticisi bir devlete ait olmayan en büyük petrol şirketi Exxon Mobil de var.