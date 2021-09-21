ABD sınır güvenliği yetkililerinin Haitili göçmenleri kırbaçladığı görüntüler çıktı; Beyaz Saray açıklama yaptı

ABD’de sınır güvenliği yetkililerinin Meksika sınırından ülkeye girmek isteyen Haitili göçmenleri kırbaçladığı görüntüler gündem oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Bu görüntüleri izleyen hiç kimse bunun kabul edilebilir ya da uygun olduğunu düşünemez” dedi.

Reuters’ın aktardığı bir videoda, ABD sınır koruma görevlisinin Meksika’dan ABD’ye girmeye çalışan Haitili bir göçmeni kırbaçladığı anlar görüldü. El Paso Times gazetesi, at üstündeki görevlinin kırbacını nehirdeki göçmenlere doğru salladığını aktardı.

Haber ve görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti. ABD’ye Somali’den gelen bir göçmen olan Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, yetkililerin yaptıklarını “Açık ve net bir şekilde insan hakkı ihlali” olarak yorumladı.

Beyaz Saray Sözcü Jen Psaki, güvenlik yetkilisiyle ilgili işlem başlatmadan önce görüntülerle ilgili daha fazla bilgi almaaları gerektiğini söyledi. Psaki “Görüntüleri gördük. İzlemesi korkunç. Bunun uygun bulunduğu bir senaryo düşünemiyorum” dedi. Psaki, güvenlik yetkililerinin bir daha bu eylemi gerçekleştirmesine izin verilemeyeceğini ekledi.