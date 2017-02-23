ABD sinemaları, Trump’a tepki olarak 1984 filmini yeniden oynatacak

ABD’de 79 şehirdeki 90 bağımsız sanat sineması, Donald Trump’ın kolayca yalanlanabilen veya doğruluğu kanıtlanmayan iddiaları savunmasını ve bunun için “alternatif gerçekler” kavranmasını kullanmasına bir tepki olarak, George Orwell’ın 1984 romanından uyarlanan filmi, 4 Nisan günü topluca yeniden gösterime sokmayı kararlaştırdı.

Sinema Birleşik Devletleri’nin gerçekleştirdiği bu sanat protestosuna, Kanada’nın Toronto şehrinde bulunan ‘The Royal’ sineması da katılacak. John Hurt’un Winston Smith’i canlandırdığı film ilk kez 1984 yılında gösterime girmişti.

4 Nisan, romanda ‘gerçeklik bakanlığında’ çalışan ve gerçekleri hükümetin ve onun liderinin istediği gibi yeniden kurgulamakla görevli memurlardan biri olan Winston Smith’in günlüğüne ilk notu yazdığı gün olması nedeniyle seçildi. Kampanyanın organizatörleri yayınladıkları ortak açıklamada şöyle konuştu:

‘’Orwell’in, kendi gerçeklerini kurgulayıp üreten, herkesin kendisine topyekün itaat etmesini bekleyen, yabancıları şeytanlaştıran bir hükümet portresi hiç günümüzdeki kadar gerçeği yansıtmamıştı.’’

Trump’ın yemin törenindeki kalabalıkla ilgili rakamlar ve fotoğraflarla ortaya konan gerçeklere muhalefet ederek medyayı suçlaması, elinde hiçbir delil olmamasına karşın seçimlerde 5 milyona yakın Hillary Clinton lehine illegal oy kullanıldığını savunması gibi olaylar ABD’de 1984 romanına ilgiyi artırmış, roman en çok satanlar listesine girmişti. Dünya klasikleri arasına giren kitapta İngiliz Sosyalist Parti yönetimin gözetleme ve propaganda faaliyetlerine yer veriliyor. Parti, “Savaş barıştır”, “Özgürlük köleliktir”, “Cehalet güçtür” gibi sloganlar kullanıyor.

Filmin gösterileceği şehirler ve sinemaların tam listesine BURADAN bakılabilir.