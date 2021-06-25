ABD, Sincan'daki uygulamaları sebebiyle Çin'in güneş paneli sektörünü yaptırımlarla hedef aldı

T24 Dış Haberler

ABD'de Biden yönetimi Sincan'da Uygur azınlığı zorla çalıştırıldığı iddialarını gerekçe göstererek 5 Çin kurumuna ticaret yasağı getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD şirketlerinin güneş paneli yapımında kullanılan materyallerin Hoshine Silicon Industry Co.'dan ithalat yapmasını yasakladı ve Hoshine'ye "ürün, yazılım ve teknoloji" ihracatı yapılmasının engelleneceği duyuruldu.

Hoshine'nin yanı sıra üç şirket ve Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu da yaptırım listesine alındı. Açıklamada bu kurumların Sincan'daki çalışma kamplarıyla bağlantıları olduğu belirtildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Çin'de "zorla çalıştırılan insanların emeğiyle" üretilen polisilikonu da "çocuk işçi veya zorla çalıştırılanlar tarafından üretilen ürünler" listesine ekledi.