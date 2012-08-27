T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD silah satışını 3 kat artırdı

Silah satışında ilk sırayı ABD alırken, ikinci sırada Rusya ve üçüncü sırada Almanya bulunuyor

27 Ağustos 2012 16:59

Arap Baharı sonrasında Ortadoğu'daki çatışma en çok ABD'ye yaradı. ABD'nin 2011 yılındaki silah satışı bir önceki yıla göre üçe katlandı. ABD'nin en iyi müşterileri ise, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman oldu.
 
ABD Kongresi tarafından hazırlanan bir rapora göre, ABD 2011 yılında silah satışını bir önceki yıla göre üçe katladı. 2011 yılında dünya genelinde 85.3 milyar değerinde silah alımı gerçekleşti. ABD'nin bundaki payı ise tam 66.3 milyar dolar.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, ABD, 2010 yılında 21.4 milyar dolar olan silah satışını 2011 yılında üçe katlayarak 66.3 milyar dolara çıkardı. Rapora göre, ABD'nin en büyük müşterileri ise, Körfez ülkeleri. Suudi Arabistan, ABD ile 33.4 milyar dolar değerinde silah anlaşması yaparken, onları 4.5 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Körfez'in bir diğer ülkesi Umman'da ABD ile 1.4 milyar dolarlık silah anlaşması yaptı.

 

Suudi Arabistan ile büyük anlaşma

 

Suudi Arabistan'ın ABD ile yaptığı 33.4 milyar dolarlık anlaşmaya göre, Washington, Riyad'a 84 yeni nesil F-15 savaş uçağı verecek. Ayrıca Suudi Arabistan'ın mevcut 70 adet F-15 savaş uçağını da modernize edecek. ABD savunma sanayi şirketleri ayrıca Suudi Arabistan'a onlarca Apache ve Black-Hawk savaş helikopterleri vermek için anlaşmalar imzaladı.

ABD, Suudi Arabistan'a 84 adet F-15 savaş uçağı sattı.

Birleşik Arap Emirlikleri de, ABD'den 3.5 milyar dolar değerinde füze savunma sistemi satın aldı. Körfez ülkesi ayrıca, 939 milyon dolar değerinde 16 adet Chinook helikopteri için anlaşma yaptı.

Bir diğer Körfez ülkesi Umman da, Washington'dan 1.4 milyar dolar karşılığında 18 adet F-16 savaş uçağı satın aldı.


Birleşik Arap Emirlikleri'ne 16 adet Chinook askeri helikopteri verdi.

 

Hindistan nakliye uçağı aldı

 

ABD'nin, Körfez ülkeleri dışındaki en büyük silah müşterileri ise, Hindistan ve Tayvan oldu. Hindistan, ABD'den 4.1 milyar dolar değerinde C-17 nakliye uçakları alırken, Tayvan da, Çin korkusu nedeniyle Washington'dan 2 milyar dolar değerinde füze savunma sistemi satın aldı.

 

Rusya 2. sırada

 

ABD Kongresi'nin raporuna göre, ABD'yi silah satışında son dönemde Suriye politikası nedeniyle sorunlar yaşadığı Rusya izledi. Ancak Rusya geçtiğimiz yıl sadece 4.8 milyar dolar değerinde silah satışı yapmayı başardı. En fazla silah satan üçüncü ülke de Almanya oldu.

ETİKETLER

abdsilah satışıarap baharırusyaalmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24