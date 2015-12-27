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Ekonomi
Deutsche Welle

ABD silah ihracatında büyük artış

ABD’nin 2014 yılındaki silah ihracatının bir yıl önceye kıyasla 10 milyar dolar artış kaydettiği bildirildi.

27 Aralık 2015 16:05

New York Time gazetesi, yeni açıklanan bir Kongre çalışmasına göre ABD silah ihracatının 2014'te büyük artış
kaydettiğini yazdı.

Çalışmaya göre, dünya genelindeki silah ihracatı hafif yükselse de ana ihracatçı olarak ABD büyük bir satış
geliri elde etti.

2014 yılında ABD'nin 36,2 milyar dolarlık silah ihracatı yaptığı,
2013 yılında bu tutarın 26,7 milyar dolar olduğu
kaydedildi. Yani ABD 2014'te tutarı 10 milyar dolardan daha fazla silah satışı yaptı. Bu da yüzde 35'lik bir artış
anlamına geliyor.

Öte yandan Katar, Suudi Arabistan ve Güney Kore ile yapılan anlaşmaların da ABD'nin geçen yıl da dünyanın
en büyük silah ihracatçısı olmasına katkı sağladığı belirtildi.

ABD, dünyada piyasanın yüzde 50'den fazlasını kontrol ediyor. ABD‘yi Rusya, İsveç, Fransa ve Çin izliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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