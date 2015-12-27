ABD silah ihracatında büyük artış

New York Time gazetesi, yeni açıklanan bir Kongre çalışmasına göre ABD silah ihracatının 2014'te büyük artış

kaydettiğini yazdı.

Çalışmaya göre, dünya genelindeki silah ihracatı hafif yükselse de ana ihracatçı olarak ABD büyük bir satış

geliri elde etti.

2014 yılında ABD'nin 36,2 milyar dolarlık silah ihracatı yaptığı,

2013 yılında bu tutarın 26,7 milyar dolar olduğu

kaydedildi. Yani ABD 2014'te tutarı 10 milyar dolardan daha fazla silah satışı yaptı. Bu da yüzde 35'lik bir artış

anlamına geliyor.

Öte yandan Katar, Suudi Arabistan ve Güney Kore ile yapılan anlaşmaların da ABD'nin geçen yıl da dünyanın

en büyük silah ihracatçısı olmasına katkı sağladığı belirtildi.

ABD, dünyada piyasanın yüzde 50'den fazlasını kontrol ediyor. ABD‘yi Rusya, İsveç, Fransa ve Çin izliyor.

