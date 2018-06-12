ABD şiddet mağduru göçmenlere sığınma hakkını kısıtladı

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, kendi ülkelerinde aile içinden veya bir çeteden gördükleri şiddet nedeniyle yabancıların ABD'de sığınma hakkına erişemeyeceklerini belirtti. Eşinden 15 yıl boyunca şiddet gören El Salvadorlu bir kadının ABD’de sığınma talebiyle ilgili davasında görüş bildiren Sessions, "Genel olarak, devlet dışı aktörler tarafından aile içi veya çete şiddetine maruz kaldıklarını iddia eden yabancılar iltica için değerlendirilmeyecekler” dedi.

31 sayfalık görüşte Sessions, aile içi şiddet veya çetelerin yarattığı şiddet gibi bazı suçların yabancı devletler tarafından kontrol edilemiyor olmasının ABD’de sığınma hakkı elde etmek için tek başına yeterli olmayacağını aktardı. İlticaya hak kazanmak için değerlendirilen beş kategoriden biri olan "bir sosyal grup tarafından işkenceye maruz kalma” kategorisini hedef alan ABD Adalet Bakanı, bu alanın "tabiatı gereği belirsiz” olduğunu söyledi. ABD’de sığınma hakkı elde etmek için değerlendirilen beş kategorinin diğer başlıkları ırk, din, milliyet ve siyasi üyelik.

ABD'de göç mahkemelerinin temyiz davalarına bakan üst mahkeme, eşinin şiddetinden kaçıp ABD’ye yaşa dışı yollardan giren ve iltica başvurusunda bulunan El Salvadorlu kadına 2016 yılında iltica hakkı tanımıştı. Sessions, yeniden gözden geçirilmesi için bu davayı Mart ayında tekrar açmıştı. ABD'de göç mahkemeleri ve bu mahkemelerdeki temyiz davalarına bakan üst mahkeme Adalet Bakanlığı’na bağlı bulunuyor.

Karara itiraz

ABD’ye yapılan iltica başvurularının kaçının aile içi şiddet veya çete şiddetinden kaynaklı olduğu bilinmiyor. O nedenle Sessions’ın kararından kaç kişinin etkileneceği de bilinmiyor, ancak Sessions’ın kararına konu olan El Salvadorlu kadının avukatı ve Kaliforniya Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde öğretim üyesi olan Karen Musalo, bu kararın şiddet gören bütün kadınların iltica için ortaya koydukları savlarını zayıflatabileceğini, onları daha da mağdur hale getirebileceğini söyledi. Musalo, "Bu sadece aile içi şiddet, El Salvador veya çetelerden kaynaklı şiddetle ilgili değil. Bu, Adalet Bakanı’nın bizi kadın hakları için karanlık çağlara hızla geri göndermeye çalışması” dedi.

Göç mahkemelerinin temyiz davalarına bakan üst mahkemenin 15 eski üyesi de bir mektup yazarak ABD Adalet Bakanı’nın kararına itiraz ettiklerini açıkladı. Mektupta "Adalet Bakanı bugün evrensel olarak doğru kabul edilen önemli yasal bir gelişmeyi nedenlerini sadece kendisinin anladığı bir şekilde ortadan kaldırdı” denildi. Üst mahkemenin eski üyeleri kendi ülkelerinde aile içi şiddetten korunamayan ve bu sebepten ABD'ye sığınma talebinde bulunan kadınlara bu hakkın verilmeyecek olmasından ötürü "çok üzgün” olduklarını belirttiler.

AP,rtr,AFP,KNA/DÇÜ,BÖ

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