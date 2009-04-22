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Dünya

ABD siber güvenlik askeri gücü kuruyor

22 Nisan 2009 12:25

ABD'de siber güvenlik askeri gücü kurulacağı bildirildi.

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), hükümetin, Pentagon bilgisayar ağını korumaya ve siber savaşlara odaklı yeni bir "siber güvenlik askeri gücü" kurmayı planladığını yazdı.

WSJ'nin, planı yakından bilen bazı yetkililere dayandırarak verdiği haberde, bu girişimle, orduya ait bilgisayar ağını özellikle Çinli ve Rus internet korsanlarının saldırılarından koruma çabalarını yeniden şekillendirileceği belirtildi.

Birimin, birkaç hafta içinde kurulacağı bildirildi.

Gazete daha önceki bir haberinde, internet korsanlarının, ABD'nin şimdiye kadar üstlendiği, Türkiye'nin de ortak olduğu, en pahalı silah programı olan F-35 Saldırı Uçağı Projesine girmeyi başardığını ve "Joint Strike Fighter" da denilen 300 milyar dolarlık programla ilgili verileri kopyaladığını duyurmuştu.

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