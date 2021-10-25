ABD, Sezgin Baran Korkmaz’ın yatını satışa çıkarıyor; geliri ABD hazinesine aktarılacak

Salt Lake Bölge Mahkemesi, halen Avusturya’da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatı “Queen Anne’i” açık arttırma yoluyla satışa çıkarma kararı aldı.

ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanan Korkmaz için hem Türkiye hem de ABD iadesi için Avusturya makamlarına müracaat etmişti. Haziran ayında Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesi, 12 ayrı suçlamadan Korkmaz aleyhine 225 yıl hapis istemiyle dava açmıştı. ABD mahkemeleri daha önce yayınladıkları uzun bir listede Korkmaz’a ait varlıklara el koyacaklarını açıklamıştı.

Salt Lake Bölge Mahkemesi, Korkmaz’ın mal varlıklarına el konularak ABD hazinesine devri için ilk adımı Korkmaz’ın da ortağı olduğu Queen Anne adlı lüks yat için attı. Listede yer alan Korkmaz’a ait lüks yata el konulduğu, lüks yatın satışına Korkmaz ve ortaklarının hiçbir itirazının olmadığı belirtildi.

“Korkmaz’ın lüks yatı şu anda ABD’nin mülkiyetinde”

amerikanınsesi.com'da yer alan habere göre; mahkeme kayıtlarına göre hakim Jill N. Parrish, yatın açık arttırma yoluyla satışa çıkartılarak gelirinin ABD hazinesine aktarılacağını belirterek kararında şu ifadelere yer verdi:

“Sezgin Baran Korkmaz aleyhine mahkememizde devam eden ceza dava kapsamında davalının ortak olduğu Queen Anne yatı ABD tarafından müsadere altına alınmıştır. Söz konusu mal şu anda ABD’nin mülkiyetindedir. Federal Ceza Muhakemesi yasalarına göre mahkememiz satışı ve gelirinin hazineye devri için yetkilidir. ABD’nin eline geçen söz konusu mal açık arttırma yoluyla satılacaktır. Söz konusu malın yaklaşık değeri on milyon dolardır. Satıştan elde edilen tüm gelirler hacizli varlık hesabında tutulacaktır”