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Dünya
Deutsche Welle

ABD seyahat yasağını uygulamaya başlıyor

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Trump’ın altı Müslüman ülkeye uygulamak istediği seyahat yasağına kısmen onay vermesinden sonra yasağın nasıl uygulanacağı merak konusu oldu

27 Haziran 2017 12:40

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın Mart ayında aldığı ve Müslüman çoğunluğa sahip ülkelere yönelik seyahat yasağına kısmen onay vermesi sonrasında Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın seyahat yasağı ile ilgili yönetmelikler üzerinde çalıştığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ise yasağın 72 saat içinde "Yüksek Mahkeme'nin oybirliğiyle aldığı kararıyla tutarlı bir şekilde, düzenli olarak" uygulanacağı açıklandı.

Açıklamada Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert "Bakanlığın uygulamaları hakkında detayların Adalet ve İç Güvenlik bakanlıkları ile görüşüldükten sonra verileceğini" söyledi.

Trump yönetimi, 14 Haziran tarihinde yayınladığı bir kararnameyle mahkemenin seyahat yasağına onay vermesi halinde her iki yasağın da 72 saat içerisinde uygulamaya konacağını bildirmişti. ABD’deki bir kişi veya kurumla ilişkileri olduğunu kanıtlayabilenler bu yasaktan muaf tutulacak.

Yüksek Mahkeme, kararın meşruiyetine dair itirazları Ekim ayında dinleme kararı aldı. Nihai karar bu itirazlar dinlendikten sonra verilecek.

Çoğunluğu Müslüman olan altı ülkeden ABD'ye seyahat edecek kişilere yönelik daha sıkı güvenlik incelemesinin yapılabilmesi için 90 günlük seyahat engeli koyulabilmesine onay veren ABD Yüksek Mahkemesi, bu kararıyla yerel mahkemelerin önceden verdiği iptal kararlarını kaldırmış oldu.

Yasak uygulanacak ülkeler Libya, İran, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olarak sıralanıyor. Yasağa göre seyahat engeli süresi ülke ayrımı yapmaksızın mülteci statüsünde olan kişiler için 120 güne çıkıyor.

dpa/SSB/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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