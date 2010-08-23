ABD sesten hızlı ulaşan füzeyi tamamlamak üzere

T24- Gizli silahlar için dev bir bütçe ayıran Pentagon'un yeni projesinde pirinç tanesi büyüklüğündeki akıllı tozlar hedefi takip edecek. Sesten hızlı yeni füzeler gezegendeki herhangi bir noktayı bir saatten kısa bir sürede vurabilecek.



Popular Science dergisi, son sayısında ABD'nin gizli silahlar için ayırdığı 58 milyar dolarlık bütçeyi ve yeni geliştirdiği teknolojileri sayfalarına taşıdı.



NTV'nin derlediği habere göre, 1998 yılında Amerikan deniz kuvvetleri, Umman Denizi'nde saaatte 550 km hızla hereket eden füzeleri Usame Bin Ladin'in saklandığı düşünülen birkaç eğitim kampını hedef almıştı. Ancak füze hedefi ancak 1 saat sonra vurabilmişti.



Yapılan hatalar sonucu ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yeni teknolojik sistemler oluşturmak için çalışmalar başlattı. Çalışmalar sonucunda, çevresinde bir gemi bir bombacı ya da insansız uçak olmasa bile hedefi vurabilecek bir sistem oluşturdu.



Savunma Sekreteri Robert Gates, "Anında Küresel Vuruş" olarak adlandırılan sistemini yapılan basın toplantısında inkar etmedi. Gates, "Bu sistemle uzun menzilli misillemeler konusunda yeni bir alternatif oldu" diye konuştu. Ancak Pentagon konuyla ilgili diğer sorular karşısında sessizliğini koruyor.



Yeni füzelerin gezegendeki herhangi bir noktayı bir saatten kısa sürede vurabileceği belirtiliyor. Pentagon'un sesten hızlı yol alan füzelerle ilgili 5 programın çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.



İLK ADIMDA GÖZLERDEN TANIYACAK





Pentagon, uzun zamandır yok etme amaçlı insansız hava araçlarını kullanıyor. Yeni sistemde yok edilmesi planlanan hedefin daha çabuk bulunabilmesi için keşif yeteneği gelişmiş uçakların yapımına hız verildi. Özellikle teröristler üzerinde kullanılması planlanan uçaklar, "zoom" yoluyla kişileri gözlerinden bile tanımlanabilecek.



2009'da Pentagon'un gizleyerek geliştirdiği RQ-170 uçağının, fotoğrafları basına sızmıştı. Fotoğrafları inceleyen uzmanlar, üzerinde bomba bulunmayan ancak en güçlü radar sistemlerine bile kendini farkettirmemeyi başaran aracın sanıldığı gibi Afganistan için değil Çin gibi ülkelere karşı geliştirildiğini düşünüyor.



Bu uçakların, İran, Pakistan gibi ülkelerin sınırlarından gizlice içeri girebileceği belirtilirken Pentagon'un bir diğer projesi de Anubis... Proje kapsamında üretilecek küçük insansız uçaklar, kimyasal silah ve düşük ağırlıktaki bombalarla belirli hedeflere (örneğin sniper) direkt olarak saldırabilecek.



GÖRÜNMEZ BİYOLOJİK BOYALAR





İkinci adım olarak ise tespit edilen hedefin takibi... Pentagon'un "etiketleme, takip etme ve tespit etme" projesinin beş yıllık bütçesi 210 milyon dolardan fazla. Proje kapsamında, bazıları çoktan kullanıma girmiş farklı etiketleme teknikleri kullanılıyor:



Projeyle, termal parmak izlerini tespit, mikromekanik sensörler, görünmez biyolojik boyalar ve bunları kızılötesi ışınlarla takip etme yolları geliştiriliyor. Oregon'daki Voxtel adlı şirket, yalnızca gece görme gözlükleriyle görülebilen nanokristaller üretti.



PİRİNÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE AKILLI TOZLAR





California Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kris Pister, Pentagon'un araştırma fonundan yararlanarak "akıllı tozlar" üretti. Bu tozlar havalandığı zaman bir insana ya da araca tutunarak o kişi ya da aracın sonradan kolaylıkla takip edilmesini sağlıyor. Şimdilik pirinç büyüklüğünde olan tozların boyutunun küçülmesi bekleniyor.



İngiltere'nin prestijli gazetesi The Guardian, geçen yıl yayınladığı bir haberde Pakistan'da köylülerin para karşılığında Taliban'ın sığınaklarına çip yerleştirdiğini, bunları dedekte eden insansız hava uçaklarının da burayı havaya uçurduğunu yazmıştı.



Otoriteler, ABD'nin Rusya gibi büyük ordularla savaşmaya hazır olduğunu Afganistan'daki gibi küçük ve etkili grupları yok etme konusunda başarısız olabileceği yorumunu yapıyor. Yürütülen çalışmalarla ilgili Rusya'nın nasıl tepki vereceği ise merak ediliyor.



Pentagon'un ürettiği hipersonik -sesten hızlı hareket edebilen- füzeler atmosferden çıkmadan ve nükleer silahlardan farklı bir yol izleyerek ilerliyor. Bu yüzden ABD'nin Rusya ile problem yaşaması beklenmiyor. Ancak ABD'nin üzerinde çalıştığı füze projesinin başka gizli çalışmaları saklamak için gündeme getirildiği yönünde yorumlar da yapılıyor.