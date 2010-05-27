ABD sesten 6 kat hızlı füze denedi

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Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, California'daki Edwards üssünden kalkan B-52 bombardıman uçağından fırlatılan "X-51A Waverider" füzesi denemesinin yaklaşık 200 saniye sürdüğü belirtildi.





Amerikan hava kuvvetlerinin açıklamasında, yaklaşık 200 saniye sonra meydana gelen bir anormalliğin ardından uçuşun sona erdiği, mühendislerin sorunun nedenlerini belirlemek için çalıştıkları kaydedildi.