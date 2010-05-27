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Dünya

ABD sesten 6 kat hızlı füze denedi

ABD hava kuvvetleri, saatte 7000 kilometreyi aşarak sesten 6 kat hızlı giden hipersonik cruise füzesi denediğini açıkladı.

27 Mayıs 2010 03:00

T24-  ABD hava kuvvetleri, saatte 7000 kilometreyi aşarak sesten 6 kat hızlı giden "hipersonik" cruise füzesi denediğini bildirdi.


Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, California'daki Edwards üssünden kalkan B-52 bombardıman uçağından fırlatılan "X-51A Waverider" füzesi denemesinin yaklaşık 200 saniye sürdüğü belirtildi.


Amerikan hava kuvvetlerinin açıklamasında, yaklaşık 200 saniye sonra meydana gelen bir anormalliğin ardından uçuşun sona erdiği, mühendislerin sorunun nedenlerini belirlemek için çalıştıkları kaydedildi.

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