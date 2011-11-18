ABD sesten 5 kat hızlı silah test etti!

T24

Küresel saldırı programın bir parçası





Daha önceki iki deneme başarısızdı



ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Melinda Morgan, Kauai'deki Pasifik Füze Menzil Tesisi'nden atılan Gelişmiş Hipersonik Silah'ın, 3 bin 700 kilometre uzaklıktaki Kwajalein atoluna yarım saatten kısa bir süre içinde ulaştığını söyledi.Sesten en az beş kat hızlı giden Gelişmiş Hipersonik Silahı'n, atmosfer içinde uzun mesafelere gitmek için tasarlandığı belirtildi.Yıl başında ABD Kongresi Araştırma Servisi'nin raporunda, Gelişmiş Hipersonik Silah'ın, ABD ordusunun, dünyanın herhangi bir yerindeki hedefleri bir saat kadar kısa bir sürede vurmasını sağlayacak küresel saldırı silahları geliştirme programının parçası olduğu ifade edilmişti.Pentagon'un araştırma kolu DARPA 2010 Nisan ve bu yıl ağustos ayında sesten daha hızlı giden uzay aracı denemesi yapmış ancak başarısız olmuştu. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan testte, denemesi yapılan araç kaybolmuştu.