ABD: Ses kayıtlarında veliaht prensin adı geçmiyor, Türkiye kayıtları yollamadı

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti sırasında kaydedildiği iddia edilen ses kaydında geçen ''patronuna söyle'' cümlesinde bahsi geçen patronun kim olduğu hakkındaki tartışma büyüyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kayıtları dinleyenlerden aktardığına göre ses kayıtlarını veliaht prens Muhammed Bin Selman'a bağlayan hiçbir şey yok. Bolton ayrıca ses kayıtlarının ABD'ye yollanmadığını belirtti.

Singapur'da bir konfesransta açıklamalarda bulunan Bolton, kaydı bizzat dinlemediğini ancak dinleyenlerin aktardığına göre ses kayıtlarında veliaht prensi zan altında bırakan bir şey olmadığını belirtti. Bolton ayrıca defalarca istemelerine rağmen Türkiye'nin ses kayıtlarını kendilerine iletmediğini belirtti. Geçen gün Fransa da benzer bir açıklamada bulunarak ses kayıtlarının onlara verilmediğini söylerken, Kanada hükümeti tapelerin onlara ulaştığını açıklamıştı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi için emri kimin verdiği hala dünya medyasında bir tartışma konusu. Cinayetin işlendiği gün olan 2 Ekim'den bu yana birçok yetkili veliaht prensi gösteren açıklamalar yaptı ancak Kaşıkçı cinayetine dair en büyük kanıt olarak görülen ses kayıtlarında Bin Selman'ın adının direkt olarak geçmemesi durumu daha da karşık bir hale getirdi.