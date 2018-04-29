ABD Senatosu'ndan Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlara onay

ABD Senatosu; Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını 2'ye karşı 98 oyla onayladı. Daha önce Temcilciler Meclisi'nden de geçen tasarı yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak. Trump'ın daha önce karşı çıktığı tasarı ile ilgili olarak veto yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak konusu.

Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların destek verdiği yasa tasarısında hedef alınan ve yaptırım uygulanması öngörülen kişilerin başında, Rusya'nın, ABD'de geçen yıl başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Ukrayna'nın doğusundaki müdahalesi ile ilişkilendirilen bazı üst düzey Rus yetkililer geliyor.

Tasarı özellikle de Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakına tepki olarak, Kuzey Akım-2 petrol ve doğalgaz boru hattı projesinin finansmanına yönelik bazı sınırlamalar da getiriyor.

Rusya ise tasarıya sert tepki göstermiş ve yasalaşması halinde "misilleme" tehdidinde bulunmuştu.

İran ve Kuzey Kore ise tasarıda nükleer ve balistik füze programları nedeniyle hedef alınıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da tasarıya karşı çıkmıştı. Tillerson tasarının özellikle Başkan Trump'ın Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımı hafifletme ya da kaldırma yetkisini sınırlandıran hükmüne itiraz etmişti.

Tasarı yasalaştığı takdirde, Başkan Trump Rusya'ya yaptırımları kaldırmak isterse, Kongre'ye bunun gerekçelerini izah eden bir rapor sunmakla yükümlü olacak.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Başkan Trump'ın Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye daha sert yaptırımlar uygulanmasına destek verdiğini ancak yasa tasarısını incelediğini söylemişti.

Donald Trump henüz tasarı ile ilgili nihai kararını vermiş değil ve veto yetkisini kullanabilir. Ancak ABD'de birçok gözlemci, bu durumda 'Başkan Trump'ın Rusya'ya çok fazla destek verdiği' algısının daha da pekişeceği görüşünde.

Ayrıca Trump'ın veto yetkisini kullanması halinde, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin üçte ikisi bu kararı geçersiz kılabilir.

ABD, Rusya'nın 3 yıl önce Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhakı sonrası bazı Rusya vatandaşlarına ve Rus şirketlerine çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama , Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları sonrası Aralık ayında 35 Rus diplomatı sınır dışı etmiş, ülkesinde Maryland ve New York'taki Rusya'ya ait iki binayı da kapatmıştı.

Amerikan Senatosu ile Temsilciler Meclisi'nin yanı sıra özel yetkili bir savcı da (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun eski başkanlarından Robert Mueller), Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği konusunda ayrı ayrı soruşturmalar yürütüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner, iddialar ile ilgili olarak Pazartesi günü Senato İstihbarat Komisyonu'nda ifade vermişti.

Jared Kushner, kendisinin ya da babasının seçim kampanyasından herhangi bir ismin geçtiğimiz yılki başkanlık seçimleri sürecinde Rusya ile gizli bir anlaşma yapmadığını söylemişti.