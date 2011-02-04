-ABD SENATOSUNDAN MÜBAREK'E ÇAĞRI WASHINGTON (A.A) - 04.02.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ı arayarak, Mısır yönetiminin, barışçıl protestoların şiddet eylemleri ve tehditlere neden olmamasının sağlanmasından sorumlu olduğunu vurguladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, telefon görüşmesinde Süleyman'a, ABD Başkanı Barack Obama'nın Mısır'daki son şiddet olaylarını kınadığını hatırlatarak, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Görüşmede, Obama'nın, barışçıl biçimde toplanma ve ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere evrensel haklara verdiği desteğin bir kez daha altını çizen Biden, Mısır'da halkın arzularını ele alan demokratik bir hükümete geçiş için güvenilir ve kapsayıcı müzakerelerin derhal başlatılması çağrısı yaptı. -SENATO'DA KARAR TASARISI- Bu arada, Amerikan yönetiminin ardından ABD Kongresi de Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e baskılarını artırdı. Obama'nın Mısır'da geçiş döneminin hemen başlaması gerektiği mesajının ardından, ABD Senatosunda da Mübarek'e, "iktidarı kapsayıcı bir geçici hükümete devretmesi" çağrısında bulunan bir karar taslağı hazırlandı. Cumhuriyetçi Senatör John McCain ile Demokrat Senatör John Kerry tarafından hazırlanan karar taslağında, Mübarek'e "demokratik bir siyasi sisteme düzenli ve barışçıl bir geçişe" derhal başlaması çağrısı yapılıyor. Tasarıda, bunun, bu yıl özgür ve adil seçimlerin yapılabilmesi için gerekli reformların kabul edilmesi amacıyla "Mısır'daki muhalefet liderleri, sivil toplum ve orduyla koordinasyon halinde, iktidarın kapsayıcı bir geçici hükümete devredilmesini" de içermesi gerektiği belirtiliyor. Tasarıda, Mübarek'e istifa etmesi yönünde özel bir çağrının ise yer almadığı kaydediliyor. -"AMERİKAN İSTİHBARATI OBAMA YÖNETİMİNİ UYARMIŞ"- Öte yandan, Reuters ajansının haberine göre, Amerikalı üst düzey bir istihbarat yetkilisi, istihbarat yetkililerinin geçen yılın sonunda ABD yönetimini, Mısır'da istikrarsızlığa dair uyardığını söyledi. ABD Ulusal İstihbarat Direktör Başyardımcılığı görevine aday gösterilen, CIA görevlisi Stephanie O'Sullivan, Senato'da katıldığı oturumda yaptığı açıklamada, geçen yılın sonunda Mısır'da istikrarsızlığa dair ABD Başkanı Barack Obama yönetimini uyardıklarını, ancak o tarihte, bu istikrarsızlığın isyanı başlatacağını öngöremediklerini belirtti.