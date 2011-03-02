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Dünya

ABD SENATOSU'NDAN KADDAFİ'Yİ KINAMA KARARI WASHINGTON (A.A)

02 Mart 2011 10:49

-ABD SENATOSU'NDAN KADDAFİ'Yİ KINAMA KARARI WASHINGTON (A.A) - 02.03.2011 - ABD senatosu, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kendisine karşı ayaklanan halkı sindirmek amacıyla giriştiği saldırıları kınayan bir karar tasarısını kabul etti. Senato kararda, istifa etmeye çağırdığı Kaddafi'nin şiddeti sona erdirmesini, Libya halkının demokratik reform isteklerine cevap vermesini ve ülkesinin barışçıl bir şekilde demokrasiye geçmesini sağlamasını istiyor. BM Güvenlik Konseyini, Libya halkını Kaddafi'nin saldırılarından korumak için yeni önlemler almaya çağıran kararda, bu çerçevede Libya'nın hava sahasında bir uçuş yasağı bölgesi oluşturulması da istendi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Genel Kurulu'nun Libya'nın Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi'ne üyeliğini askıya alma kararından memnuniyetini açıklamıştı. Genel Sekreter Ban Ki-mun, 192 üyeli Genel Kurul'un dün Libya'nın üyeliğini askıya aldığı toplantıda yaptığı konuşmada, hem Genel Kurul'un bu yöndeki kararından hem BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'daki rejime yönelik yaptırım kararından, hem de İnsan Hakları Konseyi'nin Libya'daki insan hakları ihlallerini soruşturma yönündeki kararından memnuniyet duyduğunu belirtmişti.

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