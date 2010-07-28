ABD Senatosunda 'Lockerbie' oturumu ertelendi

T24- Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda, Lockerbie bombacısının İskoçya tarafından salıverilmesine ilişkin oturum kilit önemdeki isimlerin katılmama kararı nedeniyle ertelendi.





Senato oturuma dönemin İngiltere Adalet Bakanı Jack Straw, İskoçya Adalet Bakanı Kenny MacAskill ve BP İcra Kurulu Başkanı Tony Hayward'ı çağırmıştı.





Straw, bu çağrı sonrası egemen bir devletin, bir başka egemen devletin aldığı kararı soruşturmasının son derece olağandışı olduğunu belirtmişti.



Oturumun başkanlığını yapması planlanan Senatör Robert Menendez bu isimleri katılacak cesaretten yoksun olmak ve gerçekleri gizlemekle suçladı.



Senato'nun 4 üyesi, BP'nin lobi faaliyetlerinin Libyalı Abdülbasit el Megrahi'nin salıverilmesinde etkili olup olmadığının soruşturulmasını talep etmişti.





Lockerbie olayı





Abdül Basit el Megrahi, 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait yolcu uçağına bomba yerleştirmekten suçlu bulunup ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.





"Lockerbie bombacısı" olarak anılan ve 270 kişinin ölümüne neden olmaktan hüküm giyen eski Libya ajanının serbest bırakılması bazı kesimlerce eleştirilmişti.





Olayda ölenlerin 189'u Amerikalıydı.





Son günlerde İngiltere Başbakanı David Cameron, ABD Başkanı Barack Obama ve Amerikalı bazı Kongre üyeleri, El Megrahi'nin serbest bırakılmasının yanlış olduğu yönündeki eleştirileri tekrarlamışlardı.





Petrol şirketi BP'nin, el Megrahi'nin Libya'ya dönüşüne izin verilmesi için İngiliz hükümeti nezdinde temaslarda bulunduğunu doğrulaması, ABD'de bu şirkete yönelik tepkilerin artmasına neden olmuştu.



İngiltere Başbakanı David Cameron ise ABD gezisi sırasında "tümüyle yanlış" olduğunu söylediği eski Libya ajanının serbest bırakılmasına yönelik kararda suçun BP'de olmadığını savunmuştu.

