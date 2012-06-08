ABD Senatosu'nda Kıbrıs ve İsrail'e övgü

ABD Kongresi'nin Senato kanadındaki Dış İlişkiler Komitesi'ne, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye sert eleştiriler yöneltilen bir tasarı sunuldu. Bağlayıcılığı olmayan tasarıda Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail'in enerji alanında işbirliği övüldü.



Neredeyse ''Türkiye mesaisi'' yapılan ABD Kongresi'nde Türkiye ile ilgili 3 tasarının ardından, yeni bir tasarı daha gündeme geldi. Kongre'nin Senato kanadında, Türkiye'ye terör örgütü PKK ile mücadelesinde güçlü destek veren tasarı sunulmuştu. Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komitesi'nde ise Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasını talep eden tasarı kabul edilmişti.

Aynı komiteye, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye sert eleştiriler yönelten bir tasarı da sunulurken, bunun bir benzeri tasarı, bu kez Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'ne getirildi. Kıbrıs ile ilgili bu iki tasarının, Washington'da düzenlenen Rum-Yunan Liderlik Konferansı çerçevesinde, bir ''jest'' olarak gündeme getirildiği yorumları yapılıyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne sunulan 47 sayılı tasarı, Kongre'nin belli konulara dair hissiyatını yansıtan, hem Senato hem Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması gereken ama bağlayıcılığı olmayan ''concurrent resolution'' adı verilen bir tasarı türü olma özelliğini taşıyor.

Ermeni ve Rum lobisinin en büyük destekçilerinden Senatör Robert Menendez tarafından sunulan tasarıda, Türkiye'den, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adanın tüm toprakları üzerindeki egemenliğini kabul etmesi, saygı göstermesi ve resmen tanıması isteniyor. Tasarıda, Kıbrıs Rum yönetiminin, enerji kaynaklarına yönelik adımlarına tam destek verilirken, bu alanda Rum yönetimi ile İsrail arasındaki işbirliği övülüyor.



Türkiye'ye çağrı: Petrol aramaktan vazgeçin



Buna karşın Türk hükümetine, Kıbrıs'ta enerji kaynaklarını geliştirme planları ve faaliyetlerinden vazgeçmesi çağrısında bulunulan tasarıda, ''Türk hükümetinin, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin' kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi ve topraklarında enerji kaynaklarından faydalanmasını engellemeye dönük tehdit edici faaliyetleri ve açıklamalarına karşı çıkıldığı'' ifadesi yer alıyor.



'Ada kolonileştirildi'



Tasarıda ayrıca, Türkiye, ''adaya yüzbinlerce Kıbrıslı olmayan nüfus yerleştirerek, adayı kolonileştirmekle'' suçlanıyor. Tasarı, ABD Başkanı Barack Obama'dan da Türk hükümetine, ''Kıbrıs'ı, Kıbrıslı olmayan nüfus göndererek yasadışı kolonileştirmesine son vermesi, kuzey Kıbrıs'ı işgaline son vermesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, enerji kaynaklarından istifade etmesine yasadışı müdahalesini sonlandırması çağrısında bulunması'' isteniyor.