ABD Senatosu Trump'tan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama istedi

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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'tan Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bağlantısı olup olmadığını açıklamasını istedi.

BBC'nin haberine göre Trump'ın dün CIA tarafından hazırlanan Kaşıkçı cinayeti raporu üzerine yaptığı açıklamaların ardından Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi yazılı bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada Senato, Trump'dan ikinci bir soruşturma talep etti ve bu soruşturmanın özellikle Bin Selman'ın cinayetle bir bağı olup olmadığı üzerine olmasını istedi. ABD yasalarına göre Trump'ın 120 gün içinde bu talebe cevap vermesi gerekiyor.

Trump dün yaptığı açıklamada "Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı" ifadelerini kullanmıştı.