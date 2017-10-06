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Ekonomi

ABD Senatosu, Trump'ın ilk Fed adayını onayladı

Senatoda 32'ye karşı 65 oyla kabul edildi

06 Ekim 2017 14:49

Quarles, Senatodaki oylamada 32'ye karşı 65 oyla Fed'in Bankalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olmaya hak kazandı.

Amerikan Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcılığı'na seçtiği Randal Quarles'in adaylığını onayladı.

Trump yönetiminin Fed'in Yönetim Kurulu'na ilk ataması, Quarles'in adaylığının Senatoda 32'ye karşı 65 oyla kabul edilmesiyle tamamlandı.

Hem baba hem de oğul Bush'un başkanlık dönemlerinde ABD Hazine Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunan Quarles, yeni görevi çerçevesinde Fed'in bankalar ve finans kuruluşlarına yönelik düzenlemelerinden (regülasyonlarından) sorumlu olacak.

Dünya'nın haberine göre; Trump'ın Quarles'i Fed'in Bankalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine seçmesinde, eski Başkan Barack Obama'nın bankalara getirdiği regülasyonların ekonomiye zarar verdiği yönündeki görüşlerinin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Büyük bir yatırım şirketinin yöneticiliğini yapan Quarles, Beyaz Saray'ın Dodd Frank Wall Street Reformu'nu kaldırmaya yönelik adımlarında önemli rol oynacak.

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