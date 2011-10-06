-ABD Senatosu Ricciardone'nin atamasını onayladı WASHINGTON (A.A) - 06.10.2011 - ABD Senatosu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin atamasını onayladı. Ricciardone'nin Ankara'ya ataması, geçen yıl bir senatörün engellemesi ile askıya alınmış, ancak ABD Başkanı Barack Obama'nın Senato'da yasama dönemine verilen arada özel yetkisini kullanmasıyla Amerikalı Büyükelçi Ankara'daki görevine geçici olarak başlayabilmişti. Senato'nun son onayı ile birlikte Ricciardone, Ankara'daki bir yıllık geçici görevinin ardından normal görev süresine başlamış oldu.