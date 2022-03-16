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Dünya

ABD Senatosu'ndan 'kalıcı yaz saati'ne onay

Tasarının yasalaşması durumunda uygulama 2023'te başlayacak

16 Mart 2022 01:00

ABD Senatosu yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı oy birliğiyle onayladı.

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