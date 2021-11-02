ABD Senatosu'nda Hindistan'ın S-400 alımı nedeniyle yaptırımlardan muaf tutulması için tasarı sunuldu

"Hindistan, Trump yönetimi döneminde Çin'e karşı birleşen güvenlik mimarisinin kritik bir parçası. Çin'in saldırgan davranışlarına karşı koymak için Asya ve ötesinde kabiliyetli ortaklar gerekiyor ve ABD-Hindistan ilişkisi bu konuda çok taraflı çabalarımızın temel taşı haline geldi. Çin küresel egemenliğini genişletmeye çalışırken, Hindistan sömürüye direndi, savunma kabiliyetleri ve ekonomisi için başka arayışlara girdi. Şimdi, Başkan Joe Biden'ın Rusya'yı caydırmayı amaçlayan bu yaptırımlarının uygulanması tüm bu ilerlemeyi geri almak olur. Bunu yapmak, Çin'in saldırganlığına karşı savaşmak ve Hindistan'ı Rusya'ya bağımlı olmaya zorlamak gibi ortak güvenlik hedeflerimizi baltalamaktan başka bir işe yaramaz."