ABD Senatosu göç yasasını onayladı

ABD Senatosu, 11 milyon kaçak göçmene vatandaşlık yolunu açabilecek, geniş kapsamlı göç yasası tasarısını onayladı.

32'ye karşı 68 oyla kabul edilen tasarı, aylar süren tartışmaların ardından senato gündemine geldi.

Ancak tasarının daha muhafazakar bir yapıdaki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının çok daha zor olacağı belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, çoğu Cumhuriyetçi üyenin destek vermediği tasarıyı meclis gündemine getirmeyeceğini söyledi.

Tasarının Senato'dan geçmesinin ardından Başkan Barack Obama oylamanın ülkeyi, 'bozuk göz sistemini tamamen düzeltmeye bir adım daha yakınlaştırdığını' belirtti.

Obama, 'Bugün Senato işini yaptı, şimdi iş Temsilciler Meclisi'nin elinde' dedi.

Barack Obama, göç yasasının ikinci görev dönemindeki önceliklerinden biri olduğunu söylemiş ve Kongre'den tasarıyı sonbahar aylarında imzaya hazır hale getirmesini talep etmişti.

Bazı Cumhuriyetçi partililer, ülkeye yasadışı yollardan girenleri ödüllendirdiği gerekçesiyle göç yasası tasarısına karşı çıkıyor.