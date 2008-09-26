T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD Senatosu ekonomik teşvik paketini reddetti

ABD Senatosu'nda, 56,2 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketi reddedildi.

26 Eylül 2008 03:00

ABD Senatosu, 56,2 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketini reddetti. Yapılan oylamada, Demokratların karşı olması nedeniyle gereken 60 oy sağlanamadı, paket 52'ye 42 oyla reddedildi.

Pakette işsizlik desteğinin ve gıda yardımlarının arttırılması, iş alanları yaratabilmek amacıyla yeni inşaat projelerinin fonlanması gibi önlemler bulunuyordu. Temsilciler Meclisi, bu paketten farklı bir başka teşvik paketini bugün görüşmeyi planlıyor.

Beyaz Saray ise bu alternatif paket geçerse, veto edeceğini açıkladı. Demokratların kontrolündeki Kongre'de 168 milyar dolarlık ilk teşvik paketi Ocak ayında geçmişti. Paket, halkın tüketim harcamalarını arttırmayı, desteklemeyi amaçlayan vergi indirimlerini içeriyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24