ABD Senatosu ekonomik teşvik paketini reddetti

ABD Senatosu, 56,2 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketini reddetti. Yapılan oylamada, Demokratların karşı olması nedeniyle gereken 60 oy sağlanamadı, paket 52'ye 42 oyla reddedildi.



Pakette işsizlik desteğinin ve gıda yardımlarının arttırılması, iş alanları yaratabilmek amacıyla yeni inşaat projelerinin fonlanması gibi önlemler bulunuyordu. Temsilciler Meclisi, bu paketten farklı bir başka teşvik paketini bugün görüşmeyi planlıyor.

Beyaz Saray ise bu alternatif paket geçerse, veto edeceğini açıkladı. Demokratların kontrolündeki Kongre'de 168 milyar dolarlık ilk teşvik paketi Ocak ayında geçmişti. Paket, halkın tüketim harcamalarını arttırmayı, desteklemeyi amaçlayan vergi indirimlerini içeriyordu.