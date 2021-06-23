ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Yunanistan'a askeri yardım yapılmasını öngören yasa tasarısını geçirdi

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, "ABD- Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Kanunu" isimli tasarıyı kabul etti.

Demokrat Komite Başkanı Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından 9 Haziran'da sunulan tasarı, komitede kabul edilmesiyle Senato Genel Kurulu'na gönderildi.

Menendez, "Senato Dış İlişkiler Komitesi bir araya gelip bu tasarıyı desteklediği için çok gururluyum. Bu tasarı sadece Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini modernleştirme çabalarını desteklemiyor; aynı zamanda aramızdaki savunma ilişkisini ve uzun süredir aramızda olan bağları da güçlendiriyor" dedi.

Demokratların resmi Senato Dış İlişkiler Komitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da tasarının "Doğu Akdeniz'deki istikrarı desteklemeyi sağlamayı" hedeflediği belirtildi.

Tasarı, Genel Kurul'da da kabul edilirse Başkan Joe Biden'a gönderilecek.

Tasarı, ABD'nin Yunanistan'ın ordusunu modernleştirmesine destek vermesini ve 2022-2026 mali yıllarında Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanmasını ön görüyor. Tasarıda Yunanistan'ın sipariş verdiği F-35 uçaklarının teslimatı için de yetki veriliyor.