ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı: Türkiye'nin Rusya ile yeni savunma alışverişi yapması, yeni yaptırım zorunluluğu demek

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile savunma ticaretinin devam edeceği mesajını vermesinin ardından Türkiye'nin bu hamlesinin yeni yaptırımlar tetikleyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Reuters'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'li CBS kanalına yaptığı açıklamalardan derlediği, ''Erdoğan: Türkiye daha fazla Rus savunma sistemi almaya niyetli'' başlıklı haberi alıntılayan Komite Başkanı Bob Menendez, CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yasasını bir kez daha gündeme getirdi.

Menendez, ''CAATSA yasasını yazarken söylediklerimiz çok açıktı: Rusya ordusu veya istihbarat sektörleriyle büyük ticari işlemlerde bulunanlara yaptırım zorunludur'' yazdı.

Senato Dış İlişliler Komisyonu Başkanı, ''Türkiye’nin yeni Rus sistemleri satın alması, yeni yaptırımlar anlamına gelir'' dedi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, CBS News ile yaptığı röportajda, Türkiye'nin ABD'nin muhalefetine rağmen yeni Rus füze savunma sistemleri satın alacağını söylemiş ve ''Hangi ülkeden, hangi seviyede ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın devlet tarafından işletilen silah ihracatçısı Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheyev, ağustos ayında Türkiye'nin S-400 sistemleri için yeni bir anlaşma müzakeresinin son aşamalarında olduğunu söylemişti. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmesi planlanıyor.