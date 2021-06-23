ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı: Ciddi bir tavır değişikliği olmadan Erdoğan'a taviz verilmemeli

T24 Dış Haberler

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, "Ciddi bir tavır değişikliği olmadığı sürece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a taviz verilmemesi gerektiğini" söyledi.

Yunanistan gazetesi Kathimerini'ye konuşan Menendez, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan hamleleri, S-400 alımı, Azerbaycan'daki otokratları desteklemesi ve Türk halkını demokratik olmayan şekilde davranarak provokatif davranışlar sergilemeye devam ettiğini" ifade etti.

Menendez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail ve ABD arasındaki "3+1"iş birliğinin de bölgeye çok fayda sağlayabileceğini dile geriydi.

ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'a karşı "sert bir tutum" izlemeye devam etmesini beklediğini ifade eden Menendez, Atina-Washington ilişkilerinin de hiç olmadığı kadar güçlü bir durumda olduğunu söyledi.