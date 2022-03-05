ABD Senatosu Çoğunluk Lideri: Zelenski, Ukrayna'ya Doğu Avrupa'dan Rus yapımı uçak gönderilmesi için çaresizce yalvardı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmede Kiev'e Doğu Avrupa ülkelerinden Rus yapımı savaş uçağı gönderilmesi için ''çaresizce yalvardığı'' belirtildi.

Görüşmeyi aktarırken Zelenski'nin ''çaresizce yalvardığını'' söyleyen Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, ''Bu uçaklara gerçekten ihtiyaçları var. Yönetime, uçak transferini sağlamakta yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım'' dedi.

Bloomberg'in Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs'ın aktardığına göre Zelenski, senatörlerle video bağlantı ile yaptığı görüşmede 'uçuşa yasak bölge' isteğini tekrar dile getirdi. NATO, bu talebi, Rusya'yla savaşa sebep olabileceği gerekçesiyle geri çevirmişti.

Zelenski'nin ayrıca Rus petrolüne yasak getirilmesini ve Visa ile Mastercard'ın Rusya'da faaliyet göstermemesini istediği belirtildi.