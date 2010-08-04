ABD Senatosu Ankara büyükelçisini onayladı

T24- ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkesinin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Francis Joseph Ricciardone'nin ataması, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde onaylandı. Karar teamül gereği Senato Genel Kurulu'nda onaylandıktan sonra resmileşecek.



Komite, dün düzenlediği toplantıda, Ricciardone'nin de aralarında bulunduğu, Obama tarafından çeşitli ülkelerdeki ABD Büyükelçiliklerine aday gösterilen bazı isimlerin atamasını görüştü.



Toplantıda Ricciardone'nin yanısıra, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine aday gösterilen, şimdiki Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin atamasına da onay verildi.



Obama tarafından ABD'nin Bakü Büyükelçiliği için aday gösterilen ve Bakü'ye atanmasına ABD'deki Ermeni lobisinin sert muhalefet sergilediği bir isim olan Matthew Bryza'nın durumu ise, Demokrat Senatör Barbara Boxer'ın talebi üzerine “beklemeye” alındı. Bryza'nın atamasının, komitenin başkanı Demokrat Partili senatör John Kerry'nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek toplantıda görüşülmesi bekleniyor.



Senator Barbara Boxer, atamasının onay süreci çerçevesinde Dış İlişkiler Komitesi'nin geçen Temmuz ayında düzenlediği oturum sırasında Bryza'ya, özellikle ABD'deki Ermeni çevrelerin kaygılarını içeren ısrarlı sorular yöneltmişti.



Komiteden onay alan büyükelçilerin ataması, teamül gereği Senato Genel Kurulu'na gidecek ve orada da onaylandıktan sonra resmileşecek.



SENATOR LUGAR SORULARI YANITLADI

Senato Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Senatör Richard Lugar, toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Bakü'ye atanmasının onay süreci “beklemeye” alınan alınan Bryza'ya destek vererek, onun, kendisinin çok güvendiği, çok kaliteli bir diplomat olduğunu belirtti.

Lugar, “Sanıyorum şimdi Dışişleri Bakanlığı, Senatör Boxer'ın kaygılarının tespit edilip, bunların giderilip giderilemeyeceği konusunda onunla birlikte çalışacaktır” dedi.

Bryza'nın atamasının komitede tekrar ne zaman görüşüleceğinin, Kerry'nin bir sonraki toplantı için belirleyeceği tarihe bağlı olduğuna işaret eden Lugar, bunun mümkün olan en erken tarihte gerçekleşmesini umduğunu belirtti.

Lugar, ABD'nin Bakü Büyükelçiliği koltuğunun bir yıldan fazla süredir boş durmasının ABD ile Azerbaycan ilişkilerini nasıl etkileyeceğine dair bir soru üzerine, bu tür “boşluk” durumlarının ilişkileri etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle bu makamların doldurulması yönünde her zaman yoğun gayret gösterdiğini söyledi.

Senatör Lugar, Matthew Bryza'nın, ABD ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilere çok güçlü katkılar sunacak bir isim olduğunu da vurguladı.



LUGAR'DAN BÜYÜKELÇİ RICCIARDONE'YE ÖVGÜLER

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Ricciardone hakkındaki bir soru üzerine de Lugar, Büyükelçi Ricciardone'nin “fevkalade” bir diplomat olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Ricciardone ile birlikte uzun yıllar birlikte çalıştığını ifade eden Lugar, kendisinin her açıdan bir profesyonel olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyeri boyunca “muazzam” işler çıkardığını söyledi.

Lugar, Büyükelçi Ricciardone'nin Türkiye'de görev yapmaya dair büyük bir arzu duyduğunu da belirterek, onun bu arzusunu takdir ettiğini ve desteklediğini sözlerine ekledi.