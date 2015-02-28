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ABD, 'Seks Kutusu' isimli programı tartışıyor

İlişki terapisi programında, çiftler, sahnede penceresi olmayan küçük bir odaya girecek ve seks yapacak

28 Şubat 2015 20:45

Program, henüz başlamadan tartışmalara neden oldu. Daha önce İngiltere ’de yayınlanan ve tepki çeken ‘Sex Box’ ( Seks Kutusu) adlı  programın ABD ’de de başlayacağı bildirildi. İlişki terapisi programında, çiftler, sahnede penceresi olmayan küçük bir odaya girecek ve seks yapacak.

Associated Press’in haberine göre, çiftlerin cinsel ilişki yaşadığı esnada stüdyodakiler bekleyecek. Eleştiri yağmuruna tutulan yarışmanın iptal edilmesi için 38 bin kişinin imza verdiği ifade edilirken, dün ( Şubat 27 2015) ilk program yayınlandı. 

‘Sex Box’un İngiltere versiyonunda üç terapist bir çiftle buluşup, ilişkilerindeki sorunları inceliyor. Katılımcılarla konuşan terapistlerden Chris Donaghue, bir süre sonra çifte, “Seks kutusuna girmeye hazır mısınız?” sorusunu soruyor. Programda herhangi bir çıplaklık bulunmazken, çiftlerin kıyafetleri kutu çıkışı sahne görevlileri tarafından kontrol ediliyor.

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