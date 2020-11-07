ABD seçimleriyle ilgili sonuçlar neden farklı?

T24 Dış Haberler

Sayımların günlerdir devam ettiği ABD'de başkanlık yarışı sona yaklaşırken, farklı medya organizasyonları Demokrat aday Joe Biden'ın farklı Seçmenler Kurulu oylarına sahip olduğunu gösteriyor.

Bunun ana nedeni Fox News ve AP gibi medya kuruluşlarının Arizona eyaletini Biden'ın kazanacağını tahmin ederken, CNN gibi birçok kurumun eyaletteki yarışı hâlâ bir tahmin için çok yakın olarak görmesi. Bu sebeple Fox News ve AP'ye baktığımızda Biden'ın 264 Seçmenler Kurulu delegesi olduğunu görürken, CNN ve ABC'de bu sayının 253'te kaldığını görüyoruz. Arizona eyaletinin 11 Seçmenler Kurulu delegesi bulunuyor.

ABD'de Yüksek Seçim Kurulu gibi seçimleri yürüten merkezi bir kurum bulunmuyor, eyaletler kendi seçimlerini organize ediyor ve denetliyor. Medya kuruluşları, seçimler için uzmanlar ve analistlerden oluşan bir "karar masası" kuruyor. Bu karar masası, yeterince oy sayıldığında veya elindeki verilere göre bir adayın o eyalette seçimi kazanacağını emin olduğunda yayın odasına "projeksiyonunu" bildiriyor. Bu sebeple günlerdir gördüğümüz haberlerde çoğunlukla resmen bir adayın eyalette zafer elde ettiğini değil, belli bir medya kuruluşunun o adayın kazanacağı yönünde tahmin yürüttüğünü görüyoruz. Medya kuruluşları daha sonra sonuç resmileştiğinde de bildirimde bulunuyor.

Örneğin California'nın bir Demokrat kalesi olduğu biliniyor. Medya kuruluşlarının karar masaları, ilk gelen sonuçlarda büyük bir sürpriz görmezse, bu eyalette geleceğin devam edeceğini bildiği için California'nın Demokrat adaya gideceğini tahmin ediyor. Pennsylvania gibi belli bir partiye düzenli olarak oy verme yönelimi olmayan eyaletlerde ise bu tahminin yapılması daha uzun sürüyor. Bu sene Koronavirüs pandemisi nedeniyle 100 milyondan fazla oyun uzaktan kullanılması da sonuçların belli olmasının çok uzamasında rol oynadı.

Aynı zamanda Arizona, Georgia, Pennsylvania ve Nevada gibi eyaletlerde mevcut olarak adayların arasında sadece birkaç bin oy fark bulunuyor. Bu da bir tahmin yapılmasını çok zor hale getiriyor.

Medya kuruluşlarının yapmakta çok temkinli davrandığı bu tahminler, tarih boyunca çok nadir yanıldı.