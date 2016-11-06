ABD seçimlerine son iki gün; IPSOS'a göre Clinton ile Trump arasındaki oy farkı ne kadar?

ABD’de 8 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde IPSOS araştırma şirketinin yaptığı son ankete göre, Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton’ın seçmen desteği yüzde 44 iken Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump’ınki ise yüzde 39 seviyesinde olduğu belirtildi.

Vatan'ın haberine göre, istihbarat servislerinin, Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton’a ‘seçimi kaybettirmek’ amacıyla ortaya atılan belgeleri incelemeye aldığı ortaya çıktı. Belgelerin incelenmesine, Clinton’a ‘e-posta’ soruşturmasını yeniden açan Federal Soruşturma Bürosu dedektifleri de katılıyor. İngiliz haber ajansı Reuters, ‘sahte’ belgeler arasında yer alan bir mektupta, Senato İç Güvenlik Komitesi’nin Demokrat üyelerinden Tom Carper’ın imzasının bulunduğunu belirtti. Carper adına kaleme alınan ve Clinton’a hitaben yazılan mektupta, seçimi hedef alacak olası 'siber saldırılardan' Clinton ekibinin derhal haberdar edileceği vurgulanıyor. Mektubun sonunda, "Bu seçimi hacklenmiş elektronik oylama sistemleri nedeniyle kaybetmeyeceksiniz" ifadesi yer alıyor.

5 puan önde

Reuters istihbarat yetkililerinin, Clinton’ı ve seçim kampanyasını karalamaya yönelik belgelerin ardında da, daha önce Demokrat Parti’ye yönelik siber saldırılardan sorumlu tutulan Rusya’nın olduğunu düşündüklerini belirtti.

Clinton, hakkında açılan FBI soruşturmasına karşın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın önünde gitmeyi sürdürüyor. Reuters’in Ipsos araştırma şirketiyle yaptığı son ankete göre Clinton’ın seçmen desteği yüzde 44, Trump’ınki ise yüzde 39 seviyesinde.