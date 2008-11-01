ABD seçimlerinde 'salı' klasiği

ABD'da 4 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde dünya basını, bu konuda detaylı haberler geçmeye devam ediyor. Bu detayların bir bölümü de seçim sistemiyle ilgili



ABD seçimleri her 4 yılda bir Kasım ayının ilk pazartesisini izleyen salı günü yapılıyor. 18'inci yüzyılda taşrada yaşayanlar oy verebilmek için uzun yollar kat etmek durumundaydılar. Kilise programı nedeniyle pazar günü taşradakilerin yola çıkamayacakları düşünülerek salı günü uygun görülmüştü.



Katolikler aleminde ise 1 Kasım, Bütün Azizler Günü olarak kutlanıyor. Bunu da dikkate alan Kongre, 1792 yılında aldığı kararla oy kullanma oranında herhangi bir düşüş yaşanması ihtimalini en aza indirmek için kasım ayının ikinci salı gününü seçimler için uygun gördü.